Какие народы вошли в состав Российского государства в 16 веке. Подсчитаете сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России до наших дней. Сроооочно

История
Какие народы вошли в состав Российского государства в 16 веке. Подсчитаете сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России до наших дней. Сроооочно
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Сибирское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Марийцы, Чувашия, Мордва, Удмурты,
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