Какие народы вошли в состав Российского государства в 16 веке. Подсчитаете сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России до наших дней. Сроооочно

История

Какие народы вошли в состав Российского государства в 16 веке. Подсчитаете сколько веков прошло со времени присоединения Поволжья и Сибири к России до наших дней. Сроооочно

Автор: Гость