Какие населенные пункты и полезные ископаемые упоминаются в сказках Бажова!
Українська література
Какие населенные пункты и полезные ископаемые упоминаются в сказках Бажова!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это скорей всего алмаз то что я помню читала)
Гость:
каменный цветок)))) поищи в области Урала!
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