Какие неравенста указаны верно: а) 138/241 больше 121/242 Б) 18/7 меньше 19/8 в) 111/142 больше 13/15 г)411/128 больше 612/211

Гость: Гость:

А. 138/241 > 121/242, так как 121/242=1/2 - половина, 138/241 - больше половины (241:2≈121(120)) - это верно б. 18/7 =2 4/7, 4/7=32/56 19/8=2 3/8, 3/8=21/56 значит, 2 4/7 > 2 3/8 Это неверно. в. 111/142=1665/2130 13/15=1846/2130 1665 < 1846 Это неверно. г. 411/128=3 28/128 612/211=2 190 3>2 Это верно.