Какие неславянские языки использует русский алфавит (кириллицу)? Выскажите свои предположения о том, каковы социально-исторические причины этого факта.
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Какие неславянские языки использует русский алфавит (кириллицу)? Выскажите свои предположения о том, каковы социально-исторические причины этого факта.
Ответ(ы):
Гость:
К примеру, английский. Т.к. много различных названий и терминов используются именно на нем (президент - president, альбатрос - albatros)
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