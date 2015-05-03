Какие новые обстоятельства влияли на внешнюю политику Екатирины 2?

В царствование Екатерины II России удалось приблизиться к решению внешнеполитических задач, стоявших перед страной на протяжении долгих десятилетий. Превращение России в великую европейскую державу требовало постоянного подтверждения этого статуса. Без ее участия не решался ни один крупный вопрос европейской политики. Ослабление военной мощи Турции и Крыма делали все более реальным обеспечение возможности выхода России к Черному морю. Союзнические отношения России с Австрией и Пруссией создавали возможность для возвращения в состав России украинских и белорусских земель, находившихся с XIV в. в составе польско-литовского государства. Сохранялась задача обеспечения безопасности петровских завоеваний в Прибалтике. Великая французская революция вызвала не только создание под эгидой Екатерины II первой антифранцузской коалиции, но и положила начало идеологизации внешней политики России. Все эти факторы и обусловили основные направления внешней политики Екатерины II. В 1775 г. началась война английских колоний в Северной Америке за независимость. Англия обратилась к России с просьбой о найме русских войск для участия в борьбе с американскими повстанцами. В ответ Екатерина II не просто отказала в этом, но и признала независимость Соединенных Штатов Америки. В 1780 г. Россия приняла декларацию о «вооруженном нейтралитете» , согласно которой судно любого нейтрального государства находится под защитой всех нейтральных государств. Это сильно задевало интересы Англии и не могло не ухудшить российско-английских отношений. Внешняя политика Екатерины Великой привела к значительному росту территории России. В ее состав вошли Правобережная Украина и Белоруссия, Южная Прибалтика, Северное Причерноморье, множество новых территорий на Дальнем Востоке и в Северной Америке. Русской императрице присягали жители греческих островов и Северного Кавказа. Население России увеличилось с 22 до 36 млн человек. Другим важным итогом внешней политики Екатерины II было начало превращения России из великой европейской в великую мировую державу. «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела» , -говорил екатерининский канцлер граф А. Безбородко. Русский флот бороздил теперь просторы не только прибрежных морей, но и Средиземного моря, Тихого и Атлантического океанов, поддерживая силой своих орудий внешнюю политику России в Европе, Азии и Америке. Однако величие России стоило ее народу колоссального напряжения сил и огромных материальных и людских потерь.