Какие нравственные идеалы утверждаются поэтом в стихотворении "19 октября" (А. С. Пушкин) ? 1) идеалы любви и дружбы 2) идеалы дружбы, лицейского братства 3) идеалы преданности родине 4) идеалы преданности своим наставникам
Литература
Какие нравственные идеалы утверждаются поэтом в стихотворении "19 октября" (А. С. Пушкин) ? 1) идеалы любви и дружбы 2) идеалы дружбы, лицейского братства 3) идеалы преданности родине 4) идеалы преданности своим наставникам
Ответ(ы):
Гость:
Идеалы дружбы и лицейского братства
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