Какие нравственные идеалы утверждаются поэтом в стихотворении "19 октября" (А. С. Пушкин) ? 1) идеалы любви и дружбы 2) идеалы дружбы, лицейского братства 3) идеалы преданности родине 4) идеалы преданности своим наставникам

Литература

Какие нравственные идеалы утверждаются поэтом в стихотворении "19 октября" (А. С. Пушкин) ? 1) идеалы любви и дружбы 2) идеалы дружбы, лицейского братства 3) идеалы преданности родине 4) идеалы преданности своим наставникам

Автор: Гость