Какие нравственные качества не воспринимаются в обществом? Пожалуйста отвечайт?? кратко!!Ответ был одном или двум предложением

Окружающий мир

Какие нравственные качества не воспринимаются в обществом? Пожалуйста отвечайт?? кратко!!Ответ был одном или двум предложением

Автор: Гость