Какие нравственные качества не воспринимаются в обществом? Пожалуйста отвечайт?? кратко!!Ответ был одном или двум предложением

Окружающий мир
Какие нравственные качества не воспринимаются в обществом? Пожалуйста отвечайт?? кратко!!Ответ был одном или двум предложением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравственные качества личности.Моральные чувства индивида, не относящиеся к обществу.
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