какие нравственные уроки я извлек(ла) из романа "Война и мир?
Литература
какие нравственные уроки я извлек(ла) из романа "Война и мир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, роман Льва Николаевича Толстого "Война и мир" - энциклопедия жизни, которая учит добру, самопожертвованию ради близкого, помогает выбрать жизненный путь, даёт наглядный пример о том, что в человеке прежде всего важна красота душевная, а не внешняя оболочка и материальное состояние. Это великое, уникальное произведение, после прочтения которого я получил(а) огромное удовольствие и изменила свои взгляды на человеческие предрассудки.
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