Какие орфограммы здесь?Снежинки, настоящую, облили, большую, уложили, пушистых,крошек, сначала, слышал, угрожающее, шипение, мамаши, сейчас, чудесные, рыжий,кашей, малыши, пищат, отвечает, мечется, часы, дрожат, абажура, счастл...
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Какие орфограммы здесь?Снежинки, настоящую, облили, большую, уложили, пушистых,крошек, сначала, слышал, угрожающее, шипение, мамаши, сейчас, чудесные, рыжий,кашей, малыши, пищат, отвечает, мечется, часы, дрожат, абажура, счастливая, снежинка, щурится, горячее, чугунной, печорке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жи ши, буквы "е" и "и" после шипящих. Чу щу пиши с буквы "у"
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