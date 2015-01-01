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какие организмы считаются родоначальниками наземных растений?
какие организмы считаются родоначальниками наземных растений?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Псилофиты или риниофиты
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