Какие органоиды специального назначения встречаются у одноклеточных организмов?

У саркодовых для передвижения и захвата пищи при необходимости образуются ложноножки — псевдоподии. Они представляют собой выросты цитоплазмы, укрепленные волокнами цитоскелета. Жгутиковые передвигаются с помощью одной или нескольких жгутиков, а инфузории — благодаря многочисленным ресничкам. У пресноводных видов выделительную и осморегулирующую функцию осуществляет сократительная вакуоль. У жгутиковых способность направленно перемещаться под влиянием света обусловлена деятельностью светочувствительного глазка — стигмы.