Какие органы позвоночных относятся к репродуктивной системе: головной и спинной ??озг, яичника и семенники, почки и надпочечников, лёгкие и бронхит

Биология
Какие органы позвоночных относятся к репродуктивной системе: головной и спинной ??озг, яичника и семенники, почки и надпочечников, лёгкие и бронхит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же яичники и семенники Яичники у женщин и семенники у мужчин в яичниках созревают яйцеклетки,а в семенниках сперматазоиды Отметь как лучшее,пожалуйста
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