Какие особенности соответствует унитарной формы государственного устройства? А)??диная система права Б)двойное гражданство В)Однакальная система налогов Г)объединения на договорной основе

Обществознание
Какие особенности соответствует унитарной формы государственного устройства? А)??диная система права Б)двойное гражданство В)Однакальная система налогов Г)объединения на договорной основе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) это правильный ответ. 
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