Какие острова и полуострова России входят в зон арктических пустынь

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Какие острова и полуострова России входят в зон арктических пустынь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если смотреть на карту то остров Врангеля(это заповедник) новая земля и Новосибирские острова.
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