Какие оттенки значения придает именам прилагательным суффикс -ист-? Соедини линией. Водянистая (груша), Золотистая (корочка), каменистый (берег), леси стая (местность), шелковистая (трава).
Какие оттенки значения придает именам прилагательным суффикс -ист-? Соедини линией. Водянистая (груша), Золотистая (корочка), каменистый (берег), леси стая (местность), шелковистая (трава).
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На мой взгляд суффикс -ист- придаёт такое значение .Данный предмет имеет небольшую часть этого качества. Например: лесистая местность- значит немного леса.