Какие по интонации бывают предложения ?? Помогите !!!!
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Какие по интонации бывают предложения ?? Помогите !!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: Предложения бывают по интонации: невосклицательное и восклицательное. __________ Удачи!
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