Какие полезные ископаемые есть в Западно-Сибирской равнине и на Алтае?

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Какие полезные ископаемые есть в Западно-Сибирской равнине и на Алтае?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Благодаря работам геологов на такой территории, как Западно-Сибирская равнина, полезные ископаемые, обнаруженные на этой местности, стали мощной базой для развития Западной Сибири. Здесь заключены месторождения таких ресурсов, как природный газ, железная руда, бурый уголь, нефть.
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