Какие пороки общества высмеивает Фонвизин в своей комедии?(раскрыть на конкретных образах)

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Какие пороки общества высмеивает Фонвизин в своей комедии?(раскрыть на конкретных образах)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Он высмеивает людей невежественных, ленивых и безграммотных людей. Ведь и сейчас можно повстречать таких людей, которые гонятся за чужим богатством, а не добиваются всего сами.
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