Какие пороки общества высмеивает Фонвизин в своей комедии?(раскрыть на конкретных образах)
Разное
Какие пороки общества высмеивает Фонвизин в своей комедии?(раскрыть на конкретных образах)
Ответ(ы):
Гость:
Он высмеивает людей невежественных, ленивых и безграммотных людей. Ведь и сейчас можно повстречать таких людей, которые гонятся за чужим богатством, а не добиваются всего сами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Разное
Три девочки ели конфеты Катя съела на 6 конфет больше чем Оля Таня съела на 2конфеты меньше чем Катя кто больше съел конфет Оля или Таня и на сколь...