Какие последствия для вашего населенного пункта может иметь нерациональное испо??ьзование воды его жителями?
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Какие последствия для вашего населенного пункта может иметь нерациональное испо??ьзование воды его жителями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехватка воды,голод,отсутствие отопления(возможно электричества),подъем ценности воды,случаи обезвоживания и смерти среди бедных
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