Какие последствия военных походов Тутмоса третьего
История
Какие последствия военных походов Тутмоса третьего
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Гость:
В ходе военных походов Тутмоса Египет превратился в могущественную мировую державу вместе с подчиненными территориями протянувшиеся с севера на юг на 3500 километров за достигнутые при нем рубежи как на севере так и на юге не вышел ни один из его преемников степень зависимости от Египта стран и городов различной. наиболее прочна с Египтом было связано nubia непосредственно управляющая египетской администрация во главе с наместником создать себе стол же сильные позиции в передней Азии Тутмос не мог из-за трудности перехода через пустыню и постоянного противодействия соседних держав.
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