Какие поступки совершал ашиб кериб СРОЧНО

Разное
Какие поступки совершал ашиб кериб СРОЧНО
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Ответ(ы):
Гость:
Он веселил людей своим пением и умением играть на сазе
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