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какие правила бережного отношения к природе ты можешь составить?
какие правила бережного отношения к природе ты можешь составить?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
не вырубать деревья не мусорить ухаживать за животными и растениями готово
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