Какие правила поведения за столом тебе известны? Запиши предложение с однородным?? членами, начав его так: Когда ешь то... СРОЧНО!!

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Какие правила поведения за столом тебе известны? Запиши предложение с однородным?? членами, начав его так: Когда ешь то... СРОЧНО!!

Автор: Гость