Какие правила поведения за столом тебе известны? Запиши предложение с однородным?? членами, начав его так: Когда ешь то... СРОЧНО!!
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Какие правила поведения за столом тебе известны? Запиши предложение с однородным?? членами, начав его так: Когда ешь то... СРОЧНО!!
Ответ(ы):
Гость:
Когда ешь не нужно чавкать и ставить локти на стол
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