Какие правила успешного выступления оратора можно сформулировать на основе следующего фрагмента? ...Ораторы, говорящие сидя, если даже речь их обладает в значительной степен и такими же достоинствами, что и речь гов...

Какие правила успешного выступления оратора можно сформулировать на основе следующего фрагмента? ...Ораторы, говорящие сидя, если даже речь их обладает в значительной степен и такими же достоинствами, что и речь говорящих стоя, одним тем, что они сидят, ослабляют и принижают свою речь. А у тех, кто читает речь, связаны глаза и руки, которые так помогают выразительности. Ничего удивительного, если внимание слушателей, ничем не пленённое и ничем не подстрекаемое, ослабевает.