КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ ,?НУЖНО ДВА ОТВЕТА ОДНО ИЗ 4 БУКВ,А ВТОРОЕ ИЗ 5 БУКВ

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ ,?НУЖНО ДВА ОТВЕТА ОДНО ИЗ 4 БУКВ,А ВТОРОЕ ИЗ 5 БУКВ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
4 буквы : Игла, нить 5 букв : Ткань, нитка
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