Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ ,?НУЖНО ДВА ОТВЕТА ОДНО ИЗ 4 БУКВ,А ВТОРОЕ ИЗ 5 БУКВ
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ ,?НУЖНО ДВА ОТВЕТА ОДНО ИЗ 4 БУКВ,А ВТОРОЕ ИЗ 5 БУКВ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4 буквы : Игла, нить 5 букв : Ткань, нитка
Похожие вопросы
Какого веса груз сняли с парохода , если осадка его уменьшилась на 0,2 м? Площадь горизонтального сечения парохода на уровне воды 4000 м2. ...
Ключевые исторические события западников и славянофилов?????
Решите пожалуйста.В период распродажи магазин снижал цены дважды в первый раз на 30% во второй на 5%. Сколько рублей стал стоить чайник после второ...
Укажите неравенство,которое не имеет решений.1. x^2 - 16 <= (меньше или равно) 0 2. x^2 + 16 >= (больше или равно) 0 3. x^2 - 16 >=0 ...
лестница соединяет точки а и в высота каждой ступени равна 24 см, а длина 70 см. Расстояние между точками а и в составляет 29,6м. Найдите высоту на...
Срочно нужна помощь!1. Геометрическая прогрессия задана условиями b1=5/6, bn+1=6bn. Найдите b4 2.Арифметическая прогрессия (bn) задана условиями:...
С какой высоты должен упасть кусок олова, чтобы при ударе о землю он нагрелся на 10 градусов С? Считать, что на нагревание олова идет 40% работы си...
Запиши по несколько чисел, которые являются не только круглыми, но и делятся на 7 без остатка. Заранее спасибо))
Стучит стучит стучит петь жить говорить прочитайте образуйте от глаголов неопределенной формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во вт...
небольшое сочинение о том как кошка с собакой подружились
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск