Какие превращения энергии происходят во время прыжка в высоту?

Гость: Гость:

С момента отрыва от земли до достижения максимальной точки (при движении вверх) уменьшается кинетическая энергия, а потенциальная растет. В наивысшей точке - потенциальная энергия максимальна, кинетическая - равна нулю. При падении кинетическая энергия, наоборот, растет, а потенциальная постепенно уменьшается.