Какие превращения энергии происходят во время прыжка в высоту?

Физика
Какие превращения энергии происходят во время прыжка в высоту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С момента отрыва от земли до достижения максимальной точки (при движении вверх) уменьшается кинетическая энергия, а потенциальная растет. В наивысшей точке - потенциальная энергия максимальна, кинетическая - равна нулю. При падении кинетическая энергия, наоборот, растет, а потенциальная постепенно уменьшается.
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