Какие природно-географические факторы позволили Москве стать в центре обьединения русских земель

На тот период Москва была равно удалена от всех границ, т.е. была в центре государства, во-вторых пересечение некоторых торговых путей, водные ресурсы. Правда в то время не знали, что можно построить канал до Волги. Отдаление от границ давало Москве преимущество перед врагами, так как они ее "прикрывали"