Какие природно-географические факторы позволили Москве стать в центре обьединения русских земель

Какие природно-географические факторы позволили Москве стать в центре обьединения русских земель

Ответ(ы):

Ответил Гость:
На тот период Москва была равно удалена от всех границ, т.е. была в центре государства, во-вторых пересечение некоторых торговых путей, водные ресурсы. Правда в то время не знали, что можно построить канал до Волги. Отдаление от границ давало Москве преимущество перед врагами, так как они ее &quot;прикрывали&quot;
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