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какие признаки государства изображены на рисунках?
какие признаки государства изображены на рисунках?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
какие рисунки? скорей всего вы забыли прикрепить их к файлу.
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