Какие признаки характерны для человека как представителя типа Хордовые? А) диафрагма Б) развитая речь В) внутренний скелет, основа которого-позвоночник Г) развитие хорды на ранних стадиях эмбрионального развития

Биология

Какие признаки характерны для человека как представителя типа Хордовые? А) диафрагма Б) развитая речь В) внутренний скелет, основа которого-позвоночник Г) развитие хорды на ранних стадиях эмбрионального развития

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