Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцв...

Биология

Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцветник белый, шаровидно-колокольчатый 4. листья остроконечные, без черешков 5. ягода ядовита 6. цветет с конца до середины лета

Автор: Гость