Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцв...
Биология
Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцветник белый, шаровидно-колокольчатый 4. листья остроконечные, без черешков 5. ягода ядовита 6. цветет с конца до середины лета
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1 2 6Подходит 1 вариант 2 и шестой
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