Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцв...

Биология
Какие признаки можно обнаружить используя приведенный рисунок ландыша майского???апишите в ответе нужную последовательность из трех цифр в порядке возрастания 1. многолетник с ползущим корневищем 2. соцветие кисть 3. околоцветник белый, шаровидно-колокольчатый 4. листья остроконечные, без черешков 5. ягода ядовита 6. цветет с конца до середины лета
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 2 6Подходит  1 вариант  2  и  шестой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напишите уравнение к задаче и решите её. за несколько часов Машина проехала 450 км. ??то 5\9 её дневного пути. Сколько километров проведёт машина з...
Ответить
Алгебра
Квадратный трёхчлен 2x^2 - 17x + 35 = 2(x - 5)(x - a). Найдите a.
Ответить
Математика
Математика 9 класс Решите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Составте предложения по схемам:1.Определение,дополнение,подлежащие,сказуемое(2-ое лицо ед.ч),дополнение. 2.Подлежащие, сказуемое (2 л. ед.ч),дополн...
Ответить
Русский язык
Помогите сделать 2 пжжж
Ответить