какие признаки ступеней развития общества Аграрного индустриальном постиндустриальное

Аграрное- Для него характерны низкие темпы развития, производства. Важным для этого типа общества является устоявшаяся социальная солидарность; Индустриальное - Для него характерны гибкость социальных структур, социальная мобильность, развитая система коммуникаций; Постидустриальное -переход от производства товаров к экономике услуг; возвышение и господство высокообразованных профессионально-технических специалистов; главная роль теоретического знания как источника открытий и политических решений в обществе; контроль над техникой и возможность оценки последствий научно-технических нововведений; принятие решений на базе создания интеллектуальной технологии, а также с использованием так называемой информационной технологии.