Какие признаки волшебной сказки ты можешь назвать? (концовка,троекратные повторы,присказка,рифма,устойчивые выражения,зачин,чудесные превращения,сказочные
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Какие признаки волшебной сказки ты можешь назвать? (концовка,троекратные повторы,присказка,рифма,устойчивые выражения,зачин,чудесные превращения,сказочные
Ответ(ы):
Гость:
Троекратные повторы,присказка,чудесные превращения,сказочные
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