Какие проблемы обозначились в ходе политического реформирования российского общества в 90-е годы?

Гость: Гость:

Проблема одна. Более 50% населения никак не представлены в политической жизни страны. Пример: По мнению 37% респондентов, верховный главнокомандующий сыграл ведущую роль в разгроме нацизма, еще 44% приписывают ему значительный вклад. Лишь 8% полагают, что Сталин незначительно повлиял на эти события, а 3% считают, что он и вовсе не сыграл никакой роли в победе. Ведущую роль Сталина в победе над фашизмом признают, главным образом, жители средних и малых городов (42 — 44%). Более сдержанные оценки (т.е. считают вклад Сталина значительным) высказывают жители крупных городов и обеих столиц (49 — 50%). Не слишком важной роль Сталина склонны считать, в первую очередь, москвичи и петербуржцы (12%), а также селяне (11%) А с телевизора не утихают споры и накал критики в сторону Иосифа Виссарионыча. Народ уже принял для себя решение - но кого мнение народа волнует? Пример 2: проводился опрос среди молодежи в каком-то нашем городе в возрасте 20-30 лет. Выяснилось, что более 30% разделяют националистические идеи, а >50% считают что представителей отдельных национальностей стоит выселить на ПМЖ в свои страны.