Какие проблемы раскрываются в "Капитанской дочке"?

Основная проблема повести - проблема чести и долга, о чем говорит и эпиграф к произведению - русская народная пословица: “Береги честь смолоду”. Все герои по-разному проявляют эти качества. Так, Петр Гринев, несмотря ни на что, не нарушает присяги, данной императрице, защищает и покровительствует Марье Ивановне Мироновой, впоследствии ставшей его женой. Швабрин, наоборот, при первой же возможности переходит на сторону Пугачева, не разделяя взгляды предводителя восстания и не желая вникать в проблемы народа, в причины, побудившие его идти на крайние меры - восстание. Он ненавидит и презирает народ. Крепостной слуга Савельич полностью предан своему молодому барину и помнит наказ старика Гринева следить за сыном, не спуская глаз. Капитан Миронов, отец Марьи Ивановны, комендант Белогорской крепости, до последнего сражается с Пугачевым и честно выполняет свой долг.