Какие продукты образуются? какие коэффициенты нужно поставить?, помогите пожалуй??та С2Н6+СН3Сl+2Na-gt;

Химия
Какие продукты образуются? какие коэффициенты нужно поставить?, помогите пожалуй??та С2Н6+СН3Сl+2Na-gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-Cl + 2Na + Cl-CH3 -> CH3-CH2-CH3 + 2NaCl
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