КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?

Литература
КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отрывки стихов или текстов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Написать уравнение реакций: Ca, SO2, K2O, BaO, Al2O3, SiO2, Au, CO2, N2O5, Zn+ H2O
Ответить
Информатика
Помогите найти слово word пожалуйста
Ответить
Литература
Какой элемент часть книги может определить фамилию автора? Отметьте обобщающее с??ово, которым можно дополнить предложение...1) баснописцы.2) летоп...
Ответить
Математика
Запиши выражения и прочитай их , N 8
Ответить
Математика
Поставь между этими цифрами знаки (умножить (×), поделить (÷), скобки ( () ), плюс (+), ми??ус (-) ), чтоб в ответе получилось 8. 3 3 3 3=8 Даю...
Ответить