КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?
Литература
КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?
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