КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?

Литература

КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРА МОЖНО ПОСТАВИТЬ В ОДИН РЯД СО СТИХАМИ К.ЧУКОВСКОГО "РАДОСТЬ" И "НЕБЫЛИЦА"? КАК НАЗЫВАЮТСЯ ТАКИЕ МАЛЕНЬКИЕ СТИХИ?

Автор: Гость