Какие произведения были созданы по мотивам трагедии Уильяма Шекспира"Ромео и Джульетта"

Какие произведения были созданы по мотивам трагедии Уильяма Шекспира"Ромео и Джульетта"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Руслан и Людмила, Капитанская дочка
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