Какие проверочные слова у этих слов?Сидит,глядит,жмурится,гадает,изловить.

Какие проверочные слова у этих слов?Сидит,глядит,жмурится,гадает,изловить.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
сидя,глядя,жмуриться,лов
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