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Какие проверочные слова у этих слов?Сидит,глядит,жмурится,гадает,изловить.
Какие проверочные слова у этих слов?Сидит,глядит,жмурится,гадает,изловить.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сидя,глядя,жмуриться,лов
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