Какие различия между школой и гимнасией в Афинах история 5класс
История
Какие различия между школой и гимнасией в Афинах история 5класс
Ответ(ы):
Гость:
D ubvyfcbz[ djrf u;cgtivk.nmbvdrtyujm66
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
На дитяче простирадло потрібно 2 м полотна,а на підодіяльник - у 2 рази більше.Скільки полотна потрібно на 8 таких підодіяльників?
Английский язык
Математика
Каждые 13 с от последствий курения на планете умирает один человек.Сколько человек умирает на планете от последствий курения за 45 мин?