Какие различия между Муромским и Берестовым?

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- Муромский — «настоящий русский барин». Он живет на широкую ногу, бездумно тратит деньги, обу­страивая имение на английский лад, увлекается ново­введениями. Несмотря на долги, у дочери Муромско­го в наставницах мадам англичанка. Все это не по нраву его ближайшему соседу — Ива­ну Петровичу Берестову, крепкому хозяйственнику, консерватору и, в принципе, любимому и уважаемому всеми человеку. «Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера», — говорит о Бе­рестове автор, подчеркивая разность героев. Иван Петрович «не мог равнодушно говорить об англома­нии своего соседа и поминутно находил случай его критиковать». Эту критику Муромский «выносил не­терпеливо», он «бесился» и прозвал Берестова «мед­ведем и провинциалом»