Какие различия между Муромским и Берестовым?
Разное
Какие различия между Муромским и Берестовым?
Ответ(ы):
Гость:
- Муромский — «настоящий русский барин». Он живет на широкую ногу, бездумно тратит деньги, обустраивая имение на английский лад, увлекается нововведениями. Несмотря на долги, у дочери Муромского в наставницах мадам англичанка. Все это не по нраву его ближайшему соседу — Ивану Петровичу Берестову, крепкому хозяйственнику, консерватору и, в принципе, любимому и уважаемому всеми человеку. «Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера», — говорит о Берестове автор, подчеркивая разность героев. Иван Петрович «не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать». Эту критику Муромский «выносил нетерпеливо», он «бесился» и прозвал Берестова «медведем и провинциалом»
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