Какие размеры может иметь. Какие размеры может иметь прямоугольник площадью 150см2, если длины его сторон выражаются целыми числами, кратными 5?
Математика
Какие размеры может иметь. Какие размеры может иметь прямоугольник площадью 150см2, если длины его сторон выражаются целыми числами, кратными 5?
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10 и 15. ** ***---**
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