Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 1. Европа. А.христианство 2.северная Америка б.ислам 3.африка в.буддизм 4.китай г.иудаизм 5.австралия д.конфуци анство 6.бразилия е.индуизм 7.юго-западна...

Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 1. Европа. А.христианство 2.северная Америка б.ислам 3.африка в.буддизм 4.китай г.иудаизм 5.австралия д.конфуци анство 6.бразилия е.индуизм 7.юго-западная Азия ж.местные традиционные верования... Пожалуйста очень срочно надо