Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 1. Европа. А.христианство 2.северная Америка б.ислам 3.африка в.буддизм 4.китай г.иудаизм 5.австралия д.конфуци анство 6.бразилия е.индуизм 7.юго-западна...
Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 1. Европа. А.христианство 2.северная Америка б.ислам 3.африка в.буддизм 4.китай г.иудаизм 5.австралия д.конфуци анство 6.бразилия е.индуизм 7.юго-западная Азия ж.местные традиционные верования... Пожалуйста очень срочно надо
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1 A 2 A 3 Ж 4 Д (Г?) 5 А 6 А 7 Е