Какие семья бывают? Чем отличаются двухпоколенные семьи от трехпоколенных?lt;br /gt;
Разное
Какие семья бывают? Чем отличаются двухпоколенные семьи от трехпоколенных?lt;br /gt;
Ответ(ы):
Гость:
Двухпоколенная: дети и родители трёхпоколенная: дети, родители и родители родителей (бабушки и дедушки)
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