какие сезонные изменения в еживой и живой природе осенью,зимой,летом,весной срочно

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Например в природе постоянно происходят изменения: То ветер дует, то выпадает снег, то идет дождь, или радуга появится. Вот пример: весной листья на деревьях вырастают, а осенью выпадают. Вот все эти изменения природы называют природными явлениями. Также очень много явлений природы связаны со сменой времени года, поэтому их называют сезонными. Всего четыре времени года – весна, лето, осень, зима. Вот например зима: Идет снег, вода замерзла на реках, лысые деревья, птицы улетели, день короткий, ночь длинная. А вот человек - это часть живой природы.