Какие ситуации ловушки подстерегают в пешеходной зоне остановки автобуса троллейбуса трамвая

Какие ситуации ловушки подстерегают в пешеходной зоне остановки автобуса троллейбуса трамвая

Ответ(ы):

Ответил Гость:
смешно
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