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какие слова можно использовать в сказке какие в фантастическом рассказе запиши
какие слова можно использовать в сказке какие в фантастическом рассказе запиши
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В сказке сказочные а в фантастическом фантастические
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