какие слова можно использовать в сказке какие в фантастическом рассказе запиши

какие слова можно использовать в сказке какие в фантастическом рассказе запиши

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В сказке сказочные а в фантастическом фантастические
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