Какие слова надо списать,в которых есть орфограммы парных по глухости-звонкости согласных апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех

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Какие слова надо списать,в которых есть орфограммы парных по глухости-звонкости согласных апельсин,гусь,квас,арбуз,огурец,крем,торт,мёд,суп,гриб,фарш,корж,соль,сухарь,сок,творог,орех

Автор: Гость