Какие слова нужно вставить предложения?От чего зависит выбор слова? В парке гулял?? Таня Петрова с (шарик,Шарик) в руке.Наша дача расположена недалеко от (орел,Орел).Весной широко разлилась(десна,Десна).

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Какие слова нужно вставить предложения?От чего зависит выбор слова? В парке гулял?? Таня Петрова с (шарик,Шарик) в руке.Наша дача расположена недалеко от (орел,Орел).Весной широко разлилась(десна,Десна).

Автор: Гость