Какие слова нужно вставить предложения?От чего зависит выбор слова? В парке гулял?? Таня Петрова с (шарик,Шарик) в руке.Наша дача расположена недалеко от (орел,Орел).Весной широко разлилась(десна,Десна).

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Какие слова нужно вставить предложения?От чего зависит выбор слова? В парке гулял?? Таня Петрова с (шарик,Шарик) в руке.Наша дача расположена недалеко от (орел,Орел).Весной широко разлилась(десна,Десна).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В красивом парке гуляла красивая и милая девочка с воздушным шариком в руке. Выбор слова зависит от зависимого слова.
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