Какие слова в предложенииМаша считается лучшей ученицей среди всех, кто когда-либо учился в нашей школе имеют кроме непостоянных признаков рода и числа еще хотя бы один непостоянный признак? Выберите один или несколько ответов:...

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Какие слова в предложенииМаша считается лучшей ученицей среди всех, кто когда-либо учился в нашей школе имеют кроме непостоянных признаков рода и числа еще хотя бы один непостоянный признак? Выберите один или несколько ответов: a. Считается b. Лучшей c. Ученицей d. Учился e. Ни одно из перечисленных слов не обладает указанным набором признаков Выберите один или несколько ответов: a. Считается b. Лучшей c. Ученицей d. Учился e. Ни одно из перечисленных слов не обладает указанным набором признаков

Автор: Гость