Какие сооружения древних римлян вам известны?

Какие сооружения древних римлян вам известны?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Наиболее известные - Колизей и Пантеон. Помимо них до наших дней сохранилось множество акведуков и знаменитая Аппиева дорога. 
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